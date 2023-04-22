Латвія почала вивозити конфісковані російські добрива до Африки

Про це інформує LSM.lv.

Цей вантаж є першим з приблизно 200 тис. тонн мінеральних добрив російського виробництва, які належать компаніям, що перебувають під санкціями ЄС, і які зберігаються на території Латвії.

Найближчим часом з Латвії у межах Всесвітньої продовольчої програми ООН збираються вивезти ще декілька партій конфіскованих мінеральних добрив. У такий спосіб планується надати підтримку країнам, які найбільше потребують цієї продукції.

У грудні минулого року в Латвії відгукнулися на прохання ООН щодо зниження негативних наслідків війни Росії проти України. Країна погодилася допомогти вирішити продовольчу кризу в Африці та Латинській Америці. На тлі цього було ухвалене рішення дозволити вивозити з крани мінеральні добрива компанії "Уралхім", яка перебуває під санкціями ЄС. Основною умовою стало те, що компанія не отримає від цього жодної фінансової вигоди.