У Латвії заборонили святкувати День Перемоги 9 травня
Сейм Латвії у двох читанням ухвалив закон "Про заборону проведення окремих публічних заходів 9 травня"
Про це повідомляє Delfi.
Тепер в цей день в країні заборонені будь-які публічні заходи, крім тих, що пов'язані з Днем Європи.
За закон проголосували 79 депутатів. Згідно з анотацією, мета закону – захистити інтереси країни та суспільства, а також уникнути заворушень.
Закон покликаний не допустити загрози і приниження цінностей Латвії як демократичної і національної держави, прославляння війни й спотворення відображення історичних подій. Рішення було прийнято на знак солідарності з народом України.
"Закон встановлює, що на всій території Латвії 9 травня (протягом усієї доби) і до 7-ї години ранку 10 травня заборонено використання піротехніки. У публічному просторі на відкритому повітрі заборонено проведення святкових і розважальних заходів, маніфестацій, зібрань і пікетів. Якщо для проведення таких заходів потрібен дозвіл від самоврядування, то воно не має права видавати такі дозволи", - відзначає видання.
- Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму та прикордонних областях РФ відмовились проводити паради 9 травня. Представники регіонів повідомляють, що це відбувається з міркувань безпеки, а британська розвідка – щоби приховати реальні втрати з числа військових та техніки.
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