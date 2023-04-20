Поліція Естонії обіцяє 9 травня жорстку реакцію на символи агресії РФ

Про це повідомляє ERR.

"Естонська поліція не забороняє поминання загиблих. На Військовому кладовищі можна покласти квіти і схилити голову, але поминання загиблих не повинно використовуватися для розпалювання конфліктів і ненависті", - сказав керівник Іда-Хар'юського відділення поліції Департаменту поліції та прикордонної охорони (PPA) Рогер Кумм.

За його словами, поліція не здатна унеможливлювати спонтанні зібрання людей, але треба пам'ятати, що використання військової символіки заборонено.

"Поліція жорстко реагуватиме на такі символи, ми попросимо прибрати символ і почнемо діловодство. Поліція закликає людей не ходити 9 травня на акції, метою яких є провокація. Якщо хтось побачить порушення або військову символіку, просимо повідомити про це в поліцію" , – підкреслив Кумм.