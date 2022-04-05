Латвія та Естонія висилають російських дипломатів і закривають консульства РФ
Латвія та Естонія скорочують присутність російських дипломатів у країнах через повномасштабне вторгнення до України
Про це написав у Facebook міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс та повідомляє МЗС Естонії.
"У світлі злочинів, скоєних російськими військами в Україні, Латвія закриває генеральні консульства РФ в Даугавпілсі та Лієпаї та висилає 13 дипломатів та співробітників", - заявив Рінкевичс.
МЗС Естонії викликало посла РФ Володимира Ліпаєва і вручило йому ноту про закриття генерального консульства у Нарві та консульського відділу посольства у Тарту.
Естонія також вирішила оголосити персона нон грата та вислати з країни 14 консульських співробітників, семеро з яких мають дипломатичний статус
Зазначені особи мають покинути Естонію до 30 квітня.
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