Лауреатом премії імені Станіслава Вінценза став Йосиф Зісельс
У неділю, 15 жовтня 2023 року, на форумі Via Carpatia в Івано-Франківську відбулося нагородження громадського діяча Йосиф Зісельса, що став лауреатом премії імені Станіслава Вінценза
Про це повідомляє Еспресо.
Як наголосив Зісельс, отримати премію імені Станіслава Вінценза для його є великим визнанням, оскільки він займається питаннями національної ідентичності, а Вінценз "розшифрував ідентифікаційну матрицю гуцульського субетносу".
Нагороду вручав співзасновник Via Carpatia Микола Княжицький.
Премія імені видатного друга України, польського філософа та літописця Гуцульщини Станіслава Вінценза "За гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів" вручається інтелектуалам і громадським діячам, які зробили значний внесок у культурний або соціальний розвиток.
У минулі роки премії імені Вінценза були удостоєні Юлія Паєвська (Тайра), Мирослав Маринович, Іван Малкович, Леонід Фінберг та Петро Рихло. Вони, друзі та партнери, утворюють "Коло Вінценза" - інтелектуальний клуб людей, об’єднаних високими гуманістичними ідеалами.
Ким є Йосиф Зісельс
Йосиф Зісельс - співкерівник Асоціації єврейських організацій і громад (Ваад) України, український громадський діяч, діяч українського єврейського руху, борець за права людини, дисидент радянської доби.
Народився 2 грудня 1946 року у Ташкенті.
Закінчив Чернівецький університет.
У 1978-му вступив до Української Гельсінської групи (УГГ ) і в тому ж році був заарештований і засуджений до позбавлення волі в колонії посиленого режиму за "наклепницькі вигадки, що опоганюють радянський державний і суспільний лад".
З початку повномасштабної війни ініціював велику допомогу українцям, які постраждали від російської агресії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.35 Купівля 37.35Продаж 38.09
- EUR Купівля 39.61Продаж 40.68
- Актуальне
- Важливе