Лауреатом премії імені Станіслава Вінценза став Йосиф Зісельс

Про це повідомляє Еспресо.

Як наголосив Зісельс, отримати премію імені Станіслава Вінценза для його є великим визнанням, оскільки він займається питаннями національної ідентичності, а Вінценз "розшифрував ідентифікаційну матрицю гуцульського субетносу".

Нагороду вручав співзасновник Via Carpatia Микола Княжицький.

Премія імені видатного друга України, польського філософа та літописця Гуцульщини Станіслава Вінценза "За гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів" вручається інтелектуалам і громадським діячам, які зробили значний внесок у культурний або соціальний розвиток.

У минулі роки премії імені Вінценза були удостоєні Юлія Паєвська (Тайра), Мирослав Маринович, Іван Малкович, Леонід Фінберг та Петро Рихло. Вони, друзі та партнери, утворюють "Коло Вінценза" - інтелектуальний клуб людей, об’єднаних високими гуманістичними ідеалами.

Ким є Йосиф Зісельс

Йосиф Зісельс - співкерівник Асоціації єврейських організацій і громад (Ваад) України, український громадський діяч, діяч українського єврейського руху, борець за права людини, дисидент радянської доби.

Народився 2 грудня 1946 року у Ташкенті.

Закінчив Чернівецький університет.

У 1978-му вступив до Української Гельсінської групи (УГГ ) і в тому ж році був заарештований і засуджений до позбавлення волі в колонії посиленого режиму за "наклепницькі вигадки, що опоганюють радянський державний і суспільний лад".

З початку повномасштабної війни ініціював велику допомогу українцям, які постраждали від російської агресії.