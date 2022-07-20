Лавров вже погано приховує паніку, яка наростає в Кремлі, - експерт Defense Express Киричевський
Експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що росіянам доведеться втратити Херсонський плацдарм
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Лавров погано приховує паніку, яка поступово наростає в Кремлі. Спочатку росіянам доведеться втратити Херсонський плацдарм й вже про анексію не йдеться - йдеться про бої в оточенні. Для підняття бойового духу у Росії розповідають, що збираються убезпечити свої республіки від будь-якого режиму на території України. Для розширення географічних меж, умовної спецоперації, у росіян ресурсів немає", - наголосив Киричевський.
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