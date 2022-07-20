Про це Лавров заявив у інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ.

За його словами, "географічні" завдання "військової спецоперації" Росії в Україні змінилися. Відтепер це не лише Донецька та Луганська області, а й низка інших територій.

"Зараз географія інша. Це далеко не лише "ДНР" та "ЛНР", це ще й Херсонська область, Запорізька область та низка інших територій", - сказав Лавров.

Він пояснив "розширення географії" тим, що Росія нібито "не може допустити, щоб на тій частині України, яку контролюватиме Зеленський чи той, хто його замінить, знаходилася зброя, яка становитиме пряму загрозу території РФ та "республік", які оголосили про свою "незалежність".

20 липня Сергій Лавров також пригрозив країнам Європи зіткненням з Росією через постачання зброї до України.

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