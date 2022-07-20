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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Лавров пригрозив Європі зіткненням з Росією через постачання зброї до України

Лавров пригрозив Європі зіткненням з Росією через постачання зброї до України

20 липня, 2022 середа
13:10
війна з Росією Сергій Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров пригрозив країнам Європи зіткненням з Росією через постачання зброї до України

Про це повідомляють російські ЗМІ. 

За його словами, аби між РФ та європейськими країнами розгорнулася велика війна, вигідно США. 

"Хочуть наші американські колеги, британські колеги, це англосаксонська штука, за активної підтримки німців і поляків, і прибалтів дуже хочуть зробити цю війну справжньою війною і зіткнути Росію з європейськими країнами. Американцям це вигідно, тому що вони сидять за протоками, за океанами, вони далеко", - сказав Лавров.

Він додав, що постачанням Україні зброї Росії нібито не дають сісти з Україною за стіл переговорів. 

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Сергій Лавров
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