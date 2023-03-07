Лечо. Рецепт приготування
Дуже швидко, смачно та просто! Класичне лечо. Рецепт перевірений роками
Інгредієнти:
- 1,2 кг болгарського перцю
- Помідори - один кілограм
- 20 г базиліку
- Перець гострий стручковий (на смак)
- Два зубчики часнику
- Цукор – 60 г
- Сіль – півтори чайної ложки без гірки
- 20 г рослинної олії
- Оцет (6%) – чотири чайні ложки
Рецепт приготування лечо:
- Ретельно промиваємо овочі
- Розрізаємо помідори на чотири частини та видаляємо місце кріплення плодоніжки
- Промиваємо базилік
- Кладемо помідори та нарізаний дрібочками базилік у чашу блендера
- Змішуємо все до однорідного стану
- Розрізаємо болгарські перці навпіл та видаляємо з них плодоніжку, насіння і серцевину
- Далі кожну половинку розрізаємо ще раз навпіл
- Відправляємо перець у каструлю
- Заливаємо помідорною масою
- Ставимо на плиту
- Після закипання зменшуємо полум’я до середнього
- Варимо лечо до 15 хвилин
- Чистимо часник
- Промиваємо його разом з гострим перцем під проточною водою
- Додаємо в каструлю сіль, цукор, часник з перцем, оцет та олію
- Обережно перемішуємо лечо
- Варимо наше лечо ще до 5 хвилин
- Наповнюємо готовим лечо стерильні баночки
- Закриваємо кришками
- Перевертаємо баночки вверх дном
- Залишаємо під теплим рушником до охолодження
- Відкладаємо наше готове лечо на зберігання у прохолодне місце
- Зі зазначеної кількості продуктів виходить три банки по 500 мл
Смачного!
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