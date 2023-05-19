Легенда "Динамо" Ващук вступив до Гвардії наступу

Про це Ващук повідомив у фейсбуці.

"Так, це було моє особисте рішення. Так, близькі і рідні ще досі шоковані. І так, я знаю, що дехто мене ніколи не зрозуміє. Але я дійсно вірю в нашу Перемогу. Я бачив "русский мир" на власні очі і буду робити все, щоб такого в моїй країні більше ніхто не побачив і не відчув. І коли прийде час, то я зможу точно відповісти - що я робив під час війни. Національна гвардія України. Бригада наступу "Буревій". Солдат Владислав Ващук. Служу українському народові!", - пише ексфутболіст.

Владислав Ващук є вихованцем київського "Динамо", за яке він грав з 1993 до 2003 року, та у 2005 – 2008 роках. Здобув 9 титулів чемпіона України.

Також виступав за московський "Спартак", де виграв Кубок Росії, одеський "Чорноморець", "Львів" та луцьку "Волинь".

У складі збірної України зіграв 63 матчі та забив один гол.