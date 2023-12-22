Легендарний футболіст "Барселони" гратиме з Мессі за "Інтер Маямі"
У п'ятницю, 22 грудня, американський "Інтер Маямі" офіційно оголосив про трансфер Луїса Суареса
Про це повідомляє офіційний твіттер "Інтер Маямі".
Фінансові умови контракту не розголошуються. Раніше була інформація, що 36-річний Луїс Суарес підпише з "Маямі" контракт за схемою "1+1".
Останнім клубом уругвайця був бразильський "Греміо". У 2023 році Луїс Суарес був визнаний найкращим гравцем чемпіонату Бразилії, забивши 17 голів і віддавши 11 результативних передач.
За "Барселону" Луїс Суарес виступав з 2014 року та є одним із найкращих форвардів у історії клубу. Загалом він зіграв за команду 283 матчі та забив 198 голів. Більше за Суареса м'ячів лише у Ліонеля Мессі - 634 - та Сезара Родрігеса - 232.
- За "Інтер Маямі" грають інші легендарні гравці "Барселони" - Ліонель Мессі, Серхіо Бускетс та Жорді Альба. У команді також присутній українець Сергій Кривцов.
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