Легендарний хокеїст Третьяк пояснив, чому збірна Росії грає у формі з написом "СССР"

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Третьяка, збірна Росії виступила на Кубку Першого каналу в светрах з написом "СССР" не для того, щоб когось налякати, а на честь ветеранів. Про яких саме йдеться ветеранів президент Федерації хокею РФ не уточнив.

"І я, і ветерани сприйняли це дуже добре - це традиції, жодної політики немає, як хочуть уявити в Європі. Ми нікого не лякаємо, ми просто згадуємо свою історію і нам це ніхто не заборонить. Ми хочемо згадати тих людей, які віддали життя заради перемог. Це традиції, і ми хочемо, щоби наші молоді гравці це пам'ятали, ця форма зобов'язує наших хокеїстів згадати наших ветеранів", - сказав Третьяк, який вважається одним з найкращих голкіперів в історії світового хокею.