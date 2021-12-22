Легендарний хокеїст Третьяк пояснив, чому збірна Росії грає у формі з написом "СССР"
Президент федерації хокею РФ Владислав Третьяк заявив, що збірна Росії зіграла у формі з написом "СССР" на згадку про ветеранів
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За словами Третьяка, збірна Росії виступила на Кубку Першого каналу в светрах з написом "СССР" не для того, щоб когось налякати, а на честь ветеранів. Про яких саме йдеться ветеранів президент Федерації хокею РФ не уточнив.
"І я, і ветерани сприйняли це дуже добре - це традиції, жодної політики немає, як хочуть уявити в Європі. Ми нікого не лякаємо, ми просто згадуємо свою історію і нам це ніхто не заборонить. Ми хочемо згадати тих людей, які віддали життя заради перемог. Це традиції, і ми хочемо, щоби наші молоді гравці це пам'ятали, ця форма зобов'язує наших хокеїстів згадати наших ветеранів", - сказав Третьяк, який вважається одним з найкращих голкіперів в історії світового хокею.
- Нагадаємо, 21 грудня колишній прем'єр-міністр Фінляндії Александер Стубб назвав огидним виступ збірної Росії з хокею у светрах з написом "СССР".
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