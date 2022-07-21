LEGO присвятив нову колекцію фігурок захисникам Маріуполя
Компанія The Brothers Brick, один з ритейлерів Lego, присвятила свої нові фігурки українським захисникам Маріуполя
Про це повідомив засновник компанії Ендрю Бікрафт у Twitter.
"ЗСУ, Нацгвардія, добровольці ТрО та інші захисники Азовсталі, які протрималися в Маріуполі майже 3 місяці, тим самим затримавши російську армію та дозволивши Україні виграти битву за Київ", – написав Бікрафт.
Прототипами фігурок стали начальник штабу полку "Азов" Богдан Кротевич, командир Денис Прокопенко та заступник командира Святослав Паламар.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.93
Купівля 36.93Продаж 38.13
-
EUR
Купівля 37.06Продаж 38.53
- Актуальне
- Важливе