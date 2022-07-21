LEGO присвятив нову колекцію фігурок захисникам Маріуполя

Про це повідомив засновник компанії Ендрю Бікрафт у Twitter.

"ЗСУ, Нацгвардія, добровольці ТрО та інші захисники Азовсталі, які протрималися в Маріуполі майже 3 місяці, тим самим затримавши російську армію та дозволивши Україні виграти битву за Київ", – написав Бікрафт.

Прототипами фігурок стали начальник штабу полку "Азов" Богдан Кротевич, командир Денис Прокопенко та заступник командира Святослав Паламар.

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