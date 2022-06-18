Ленд-ліз для України запрацює наприкінці літа або на початку осені, - Данілов

Про це він сказав в інтервʼю LIGA.net.

"Ленд-ліз ще не починався. Але саме ухвалення закону про ленд-ліз - дуже позитивне для нас рішення. І ленд-ліз буде, питання - коли. Тут ми повертаємося до того, що на війні в кожного годинники працюють по-різному. Для когось доба - це як доба, а для нас це зовсім інші виміри", - наголосив Данілов.

За його словами, "це може бути липень-серпень, можливо, вересень".

"Треба розуміти, що світ не такий великий. Всі знають, що в кого в країні відбувається", - додав він.

Палата представників у США 28 квітня завершила розгляд закону про ленд-ліз для України

Президент США Джо Байден підпише 9 травня законопроєкт про запровадження ленд-лізу для України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb