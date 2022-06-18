Ленд-ліз для України запрацює наприкінці літа або на початку осені, - Данілов
Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов прогнозує, що американський ленд-ліз для України запрацює наприкінці літа або на початку осені
Про це він сказав в інтервʼю LIGA.net.
"Ленд-ліз ще не починався. Але саме ухвалення закону про ленд-ліз - дуже позитивне для нас рішення. І ленд-ліз буде, питання - коли. Тут ми повертаємося до того, що на війні в кожного годинники працюють по-різному. Для когось доба - це як доба, а для нас це зовсім інші виміри", - наголосив Данілов.
За його словами, "це може бути липень-серпень, можливо, вересень".
"Треба розуміти, що світ не такий великий. Всі знають, що в кого в країні відбувається", - додав він.
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