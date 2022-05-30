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Головна війна з Росією Ленд-ліз допоможе ЗСУ піти в контрнаступ до кінця червня, - полковник запасу ЗСУ Жданов
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Ленд-ліз допоможе ЗСУ піти в контрнаступ до кінця червня, - полковник запасу ЗСУ Жданов

30 травня, 2022 понедiлок
14:35
війна з Росією На фото український захисник та військове озброєння

Полковник запасу ЗСУ Олег Жданов вважає, що Україна до кінця червня зможе, завдяки постачанню озброєнь з США, сформувати підрозділи та частини військ для контрнаступальних дій

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Основна кількість озброєння повинна надійти в Україну в рамках програми ленд-лізу, а не в рамках допомоги Україні. На жаль, те про що говорить канцлер Німеччини Олаф Шольц не є допомогою. В цій допомозі кількість зброї рахується окремими екземплярами та декількома одиницями. Наші партнери зі Східної Європи допомагають нам сотнями одиниць військової техніки. Тому головне постачання озброєнь Україні відбуватиметься в рамках програми ленд-ліз. Сьогодні частина озброєнь з США вже відвантажується в Україні", - розповів Жданов.

Жданов наголосив, що перша частина озброєнь з США повинна надійти до України в червні.

"Перша частина військової допомоги в рамках програми ленд-лізу повинна надійти до України в червні. Думаю, що до кінця червня ми можемо отримати необхідну кількість зброї для формування контрнаступальних угруповань військ. Як тільки перша частина озброєнь буде доступна нашим військовим, ми зможемо формувати підрозділи та частини для контрнаступальних дій", - додав Жданов.

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