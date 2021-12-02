Левандовські вирішив залишити "Баварію"

Про це повідомляє AS.

За інформацією видання, Левандовські попросив свого агента вивчити питання щодо можливого переходу до "Реалу" найближчим часом. Наразі невідомо, чи зацікавлений мадридський клуб у підписанні 33-річного форварда з огляду на наявність у складі іншого нападника - француза Каріма Бензема.

Поляк виступає за "Баварію" з 2014 року. Загалом він відіграв за мюнхенців 349 матчів, забив 319 голів та віддав 67 результативних передач. Контракт нападника з мюнхенцями розрахований до літа 2023-го року.

Transfermarkt оцінює вартість Роберта Левандовські у 60 млн євро.

Нагадаємо, 29 листопада Роберт Левандовські поступився Ліонелю Мессі у боротьбі за "Золотий м'яч-2021".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb