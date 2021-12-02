Левандовські вирішив залишити "Баварію"
Польський футболіст Роберт Левандовські має намір залишити німецьку "Баварію" заради переходу до іспанського "Реалу"
Про це повідомляє AS.
За інформацією видання, Левандовські попросив свого агента вивчити питання щодо можливого переходу до "Реалу" найближчим часом. Наразі невідомо, чи зацікавлений мадридський клуб у підписанні 33-річного форварда з огляду на наявність у складі іншого нападника - француза Каріма Бензема.
Поляк виступає за "Баварію" з 2014 року. Загалом він відіграв за мюнхенців 349 матчів, забив 319 голів та віддав 67 результативних передач. Контракт нападника з мюнхенцями розрахований до літа 2023-го року.
Transfermarkt оцінює вартість Роберта Левандовські у 60 млн євро.
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Нагадаємо, 29 листопада Роберт Левандовські поступився Ліонелю Мессі у боротьбі за "Золотий м'яч-2021".
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