Лейбористська партія Великої Британії ініціює вотум недовіри уряду Джонсона
Підтримка парламентом вотуму недовіри може спричинити нові вибори у Великої Британії
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Лейбористська партія Великої Британії, яка є головною опозиційною силою у парламенті країни, має намір винести на голосування питання вотуму недовіри чинному уряду прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Рішення партії мають оголосити у вівторок, 12 липня, а голосування по ньому може відбутися в парламенті вже наступного дня.
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Якщо парламентарі підтримають вотум недовіри, це може спровокувати проведення нових виборів до парламенту Великобританії. Зараз у ньому консерватори мають більшість.
- 7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку з поста прем'єр-міністра Великої Британії та очільника партії.
- Нового лідера Консервативної партії мають оголосити 5 вересня – одразу після завершення літньої перерви в роботі парламенту. До того часу Борис Джонсон буде очолювати уряд.
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