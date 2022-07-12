У Джонсона ще будуть політичні посади, - Огризко
Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон після обрання нового очільника уряду ще буде в політиці
Про це дипломат Володимир Огризко заявив у програмі "Вердикт" на телеканалі "Еспресо".
"Я вірю в те, що для Бориса Джонсона - це не остання його політична посада. Зараз почали говорити, що замість ніякого чинного генсека НАТО треба мати фігуру, яка розуміється на стратегії. Не дивитися собі під ноги, а дивитися вперед. Це функція такого керівника такої організації. Якщо ця ідея матиме продовження, то я думаю, що ми ще одноразово будемо бачити Бориса Джонсона в Україні і, можливо, навіть не просто в якості гостя, а якості керівника тієї організації, до якої Україна нарешті належатиме", - сказав він.
- 7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку з поста прем'єр-міністра Великої Британії та очільника партії.
- Нового лідера Консервативної партії мають оголосити 5 вересня – одразу після завершення літньої перерви в роботі парламенту. До того часу Борис Джонсон буде очолювати уряд.
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