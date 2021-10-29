Лідер "Динамо" вдруге став батьком

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Віталій Буяльський вже вдруге став батьком. Його дружина - 28-річна Аліна раніше народила доньку Злату. Цього разу в пари з'явився син.



"29.10.21 Ласкаво просимо до нашої родини, синочок, не вірю,тепер нас четверо", - написала дружина футболіста в Instagram.

28-річний Буяльський провів всю професійну кар'єру в "Динамо", окрім сезону 2013/14, коли виступав в оренді за "Говерлу".



Загалом, Віталій Буяльський зіграв за "Динамо" 244 матчі, забив 47 голів і зробив 34 результативні передачі. Хавбек тричі вигравав УПЛ, три рази Кубок України та чотири рази Суперкубок.

1 червня Віталій Буяльський підписав новий контракт з "Динамо".

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