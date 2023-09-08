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Лідер "Дніпра-1" перейшов до аутсайдера чемпіонату Мексики, - ЗМІ

8 вересня, 2023 п'ятниця
17:54
Спорт Домінго Бланко

Півзахисник СК "Дніпро-1" Домінго Бланко покинув українську команду та перейшов у чемпіонат Мексики

Про це повідомляє FCDNIPRO.COM.

За інформацією джерела, 28-річного Домінго Бланко на правах безплатної оренди перейшов у мексиканську "Тіхуану". Сторони підписали контракт на рік, включена опція викупу.

"Тіхуана" - представник Вищої ліги Мексики. У минулому сезоні вони фінішували на 15-й позиції. Після 7 турів нинішньої кампанії "Тіхуана" займає 16 місце.

Хто такий Домінго Бланко

У серпні 2022 року Домінго Бланко перейшов у "Дніпро-1" на правах вільного агента. 28-річний аргентинець став лідером команди, проте його не влаштувало повернення клубу у Дніпро. 

На рахунку півзахисника 6 матчів і 1 гол у цьому сезоні.

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