Лідер "Дніпра-1" перейшов до аутсайдера чемпіонату Мексики, - ЗМІ
Півзахисник СК "Дніпро-1" Домінго Бланко покинув українську команду та перейшов у чемпіонат Мексики
Про це повідомляє FCDNIPRO.COM.
За інформацією джерела, 28-річного Домінго Бланко на правах безплатної оренди перейшов у мексиканську "Тіхуану". Сторони підписали контракт на рік, включена опція викупу.
"Тіхуана" - представник Вищої ліги Мексики. У минулому сезоні вони фінішували на 15-й позиції. Після 7 турів нинішньої кампанії "Тіхуана" займає 16 місце.
Хто такий Домінго Бланко
У серпні 2022 року Домінго Бланко перейшов у "Дніпро-1" на правах вільного агента. 28-річний аргентинець став лідером команди, проте його не влаштувало повернення клубу у Дніпро.
На рахунку півзахисника 6 матчів і 1 гол у цьому сезоні.
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