Лідер КНДР наказав військовим прискорити підготовку до війни зі США
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин віддав наказав армії та оборонно-промисловому комплексу країни прискорити підготовку до війни для протистояння діям США
Про це повідомляє Reuters.
За словами очільника КНДР, пришвидшення темпів підготовки до бойових дій потрібно, аби протистояти безпрецедентним "конфронтаційним крокам" з боку Штатів.
Як йдеться в публікації північнокорейського державного новинного агентства KCNA, відповідний наказ Кім віддав військовим, а також сектору промисловості боєприпасів та ядерної зброї.
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