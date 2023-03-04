Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Дніпро-1" вийшов вперед на 23-й хвилині, коли забив Домінго Бланко. "Олександрія" відігралася ще в першому таймі, завдяки голу Еміля Мустафаєва.

Згодом матч в Олександрії було перервано через повітряну тривогу. Після поновлення зустрічі, лідерів прем'єр-ліги на 58-й хвилині знову вивів вперед Артем Довбик.

"Дніпро-1" не зміг втримати перемогу. На 89-й хвилині рахунок зрівняв Мустафаєв, який зробив дубль.

"Дніпро-1" зіграв з "Олександрією" внічию 2:2, набрав 36 очок та залишився на першому місці. Найближчого переслідувача - "Шахтар" - команда Олександра Кучера випереджає на 3 пункти. Донеччани мають гру в запасі.

Чемпіонат України

16-й тур

4 березня

"Олександрія" - "Дніпро-1" 2:2

Голи: Мустафаєв, 30, 88 - Бланко, 23, Довбик, 58