Лідер УПЛ "Дніпро-1" не зміг перемогти "Олександрію"
У суботу, 4 березня, "Дніпро-1" у 16-му турі чемпіонату України зіграв внічию з "Олександрією"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Дніпро-1" вийшов вперед на 23-й хвилині, коли забив Домінго Бланко. "Олександрія" відігралася ще в першому таймі, завдяки голу Еміля Мустафаєва.
Згодом матч в Олександрії було перервано через повітряну тривогу. Після поновлення зустрічі, лідерів прем'єр-ліги на 58-й хвилині знову вивів вперед Артем Довбик.
"Дніпро-1" не зміг втримати перемогу. На 89-й хвилині рахунок зрівняв Мустафаєв, який зробив дубль.
"Дніпро-1" зіграв з "Олександрією" внічию 2:2, набрав 36 очок та залишився на першому місці. Найближчого переслідувача - "Шахтар" - команда Олександра Кучера випереджає на 3 пункти. Донеччани мають гру в запасі.
Чемпіонат України
16-й тур
4 березня
"Олександрія" - "Дніпро-1" 2:2
Голи: Мустафаєв, 30, 88 - Бланко, 23, Довбик, 58
- 3 березня "Кривбас" переміг "Колос" у стартовому матчі 16-го туру чемпіонату України.
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