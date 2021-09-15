Лідера Народного Руху Чорновола вбили кастетом після ДТП, - ексзаступник генпрокурора
Лідера Народного руху В’ячеслава Чорновола вбили, він не загинув через ДТП
Про це заявив колишній заступник генерального прокурора України Микола Голомша у ефірі 4 каналу.
"Ми розслідували справу про вбивство Чорновола… І встановили, що Чорновола було вбито. Було вбито чотирма ударами кастету у потиличну ділянку голови і таким самим кастетом було добито водія", - сказав він.
Голомша додав, що причиною смерті стало не ДТП.
"Було встановлено відключення подушок безпеки, підробку огляду місця події, було встановлено вбивство на Волині основного свідка.І ми розкрутили експерта, який сказав, що він не проводив розтин тіла Чорновола", – сказав ексзаступник генпрокурора.
Чорновіл – український політик, дисидент, журналіст, Герой України. У 1999 році загинув. За офіційною версією, Чорновіл загинув внаслідок ДТП, коли 25 березня його автомобіль врізався в "КамАЗ" із причепом. Чорновіл і його водій Євген Павлов загинули на місці ДТП
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