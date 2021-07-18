Лідера загального заліку Формули-1 госпіталізували після зіткнення з головним конкурентом
Лідер загального заліку чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1 нідерландець Макс Ферстаппен був госпіталізований після зіткнення із британцем Льюїсом Гемілтоном під час Гран-прі Великої Британії
Про це повідомляє Формула-1 у Instagram.
На першому колі перегонів у Сільверстоуні Ферстаппен в боротьбі з Гемілтоном увійшов в поворот по зовнішньому радіусу. Mercedes британця зачепив Red Bull нідерландця, який врізався у відбійник. Ферстаппен залишив болід з великими труднощами, зійшов з дистанції та був госпіталізований.
У команді Red Bull заявили, що нідерландець внаслідок інциденту не постраждав.
З Гемілтона за інцидент знімуть 10 залікових балів.
У загальному заліку чемпіонату світу наразі лідирує Ферстаппен, який має 182 очка, у Гемілтона, який йде другим, 150 балів.
- Нагадаємо, 15 листопада Льюїс Гемілтон всьоме виграв чемпіонат світу з автоперегонів Формула-1 та повторив рекорд Міхаеля Шумахера.
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