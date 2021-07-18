Лідера загального заліку Формули-1 госпіталізували після зіткнення з головним конкурентом

Про це повідомляє Формула-1 у Instagram.

На першому колі перегонів у Сільверстоуні Ферстаппен в боротьбі з Гемілтоном увійшов в поворот по зовнішньому радіусу. Mercedes британця зачепив Red Bull нідерландця, який врізався у відбійник. Ферстаппен залишив болід з великими труднощами, зійшов з дистанції та був госпіталізований.

У команді Red Bull заявили, що нідерландець внаслідок інциденту не постраждав.

З Гемілтона за інцидент знімуть 10 залікових балів.

У загальному заліку чемпіонату світу наразі лідирує Ферстаппен, який має 182 очка, у Гемілтона, який йде другим, 150 балів.

