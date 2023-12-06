Лідери G7 проведуть онлайн-зустріч з президентом Зеленським
Лідери країн G7 у середу, 6 грудня, проведуть віртуальну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським
Про це пише Reuters.
Зазначається, що лідери планують обговорити ситуацію в Україні, Близький Схід і штучний інтелект, повідомив на пресконференції головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно.
Раніше Білий дім оголосив, що зустріч, яка буде закритою для ЗМІ, відбудеться о 9:30 ранку за східним часом (16:30 за Києвом).
- 7 листопада міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава заявила, що загострення конфлікту на Близькому Сході не вплине на підтримку України країнами G7.
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