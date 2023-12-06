Лідери G7 проведуть онлайн-зустріч з президентом Зеленським

Про це пише Reuters.

Зазначається, що лідери планують обговорити ситуацію в Україні, Близький Схід і штучний інтелект, повідомив на пресконференції головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно.

Раніше Білий дім оголосив, що зустріч, яка буде закритою для ЗМІ, відбудеться о 9:30 ранку за східним часом (16:30 за Києвом).