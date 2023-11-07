Підтримка України з боку G7 не послабиться попри загострення конфлікту на Близькому Сході, - МЗС Японії
У вівторок, 7 листопада, міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава заявила, що загострення конфлікту на Близькому Сході не вплине на підтримку України країнами G7
Про це пише Reuters.
Зазначається, що очільники МЗС країн G7 (Великобританії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США), а також представник Європейського Союзу зустрінуться в Токіо 7-8 листопада для обговорення, зокрема, війни Росії проти України та ізраїльсько-палестинський конфлікт.
"Наша відданість продовженню суворих санкцій проти Росії та рішуча підтримка України не похитнеться, навіть якщо ситуація на Близькому Сході загострюється", - наголосила Камікава.
Крім того, очільниця МЗС Японії повідомила, що члени G7 організовують віртуальну зустріч з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, яка відбудеться під час зустрічі в Токіо.
- Раніше міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила, що країни G7 на зустрічі в Токіо з-поміж іншого обговорять і подальшу підтримку України. Зокрема, за її словами Україна залишається на першому місці під час зустрічі "Великої сімки".
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