Україна залишається на першому місці, - Бербок про зустріч очільників МЗС країн G7

Про це заявила перед від’їздом до Японії на зустріч міністрів закордонних справ G7 у Токіо міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок, передає Укрінформ.

"Україна є і залишається на першому місці порядку денного G7. Для нас у Європі, а також для G7 загалом на кону стоїть неймовірно багато: якщо ми зараз видихнемося у підтримці України, Путін безжально цим скористається – із жахливими наслідками для людей в Україні та Європі", - сказала Бербок.

Водночас інші актори в інших регіонах світу також зроблять з цього неправильні висновки, зауважила вона. Тому, за словами дипломатки, так важливо, щоб група G7 продовжувала рішучу та всебічну підтримку України. Як приклад вона навела те, що країни продовжать разом працювати над створенням щита протиповітряної оборони України.

Також G7 обговорять ситуацію з тероризмом ХАМАС і гуманітарним становищем у секторі Газа, практичні кроки на шляху до рішення на основі принципу двох держав.

"Група семи" забезпечує близько двох третин фінансування палестинської організації допомоги UNRWA.

"Ми є вирішальними донорами гуманітарної допомоги для палестинців, і були такими роками», - заявила Бербок і закликала інших фінансово сильних донорів брати активнішу участь у діяльності UNRWA.

Індо-Тихоокеанський регіон стає все більш впливовим в економічному та політичному плані. Японія справедливо поставила це питання в центрі свого головування, зауважила німецька міністерка.

"З 24 лютого 2022 року ми на власному досвіді дізналися, як агресивна риторика чи фантастичні карти можуть стати небезпечною реальністю. Ми повинні сьогодні працювати разом, щоб не виникало нових театрів війни, чиї ударні хвилі сколихнули б усіх нас", - підкреслила вона.