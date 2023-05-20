Лідери G7 у спільному комюніке пообіцяли допомагати України до настання "справедливого та тривалого миру"
Лідери країн "Великої сімки" за підсумками саміту в Японії оприлюднили спільне комюніке, в якому пообіцяли непохитну підтримку Україні у війні з Росією
Про це повідомляє The Guadian.
"Ми ще раз найрішучіше засуджуємо агресивну війну Росії проти України, яка є серйозним порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН. Жорстока загарбницька війна Росії є загрозою для всього світу та суперечить фундаментальним нормам, правилам і принципам міжнародної спільноти", - йдеться у комюніке.
Лідери США, Японії, Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Канада пообіцяли допомагати Україні доти, доки буде потрібно.
"Ми знову підтверджуємо нашу непохитну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно для встановлення всеосяжного, справедливого та міцного миру. Ми зобов’язуємося посилити дипломатичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку України, збільшити втрати для Росії та тих, хто підтримує її війну", - заявили лідери G7.
- 19 травня стало відомо, що президент Україні Володимир Зеленський вирушить на саміт G7 в Японію, де зустрінеться з лідером США Джо Байденом.
- 20 травня Зеленський прибув до Хіросіми, де візьме участь у саміті G7.
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