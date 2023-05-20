Про це повідомляє The Guadian.

"Ми ще раз найрішучіше засуджуємо агресивну війну Росії проти України, яка є серйозним порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН. Жорстока загарбницька війна Росії є загрозою для всього світу та суперечить фундаментальним нормам, правилам і принципам міжнародної спільноти", - йдеться у комюніке.

Лідери США, Японії, Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Канада пообіцяли допомагати Україні доти, доки буде потрібно.

"Ми знову підтверджуємо нашу непохитну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно для встановлення всеосяжного, справедливого та міцного миру. Ми зобов’язуємося посилити дипломатичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку України, збільшити втрати для Росії та тих, хто підтримує її війну", - заявили лідери G7.