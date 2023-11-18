Лідери Китаю та Філіппін зустрілись у Сан-Франциско: обговорили шляхи зниження напруженості в Південнокитайському морі
У п'ятницю, 17 листопада, президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший зустрівся зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном, шукаючи шляхи зниження напруженості в Південнокитайському морі та відновлення доступу філіппінських рибалок до рибальських угідь
Про це пише Reuters.
"Філіппіни та Китай повинні продовжувати спілкуватися, оскільки зустріч є ключовою частиною процесу підтримки миру та збереження відкритих морських шляхів і повітряних шляхів над Південнокитайським морем. Ми намагалися знайти механізми зниження напруженості в Південнокитайському морі", - заявив Маркос журналістам на полях саміту АТЕС у Сан-Франциско.
Президент Філіппін наголосив, що він висловив стурбованість інцидентами між китайськими та філіппінськими суднами. Він сказав, що також порушив питання про важке становище філіппінських рибалок.
"Я попросив повернутися до ситуації, коли китайські та філіппінські рибалки разом ловили рибу в цих водах", - сказав Маркос.
Зазначається, що філіппінські рибалки скаржаться на те, що кораблі китайської берегової охорони заважають їм ловити рибу в частині виключної економічної зони Філіппін.
За словами Маркоса, вони з Сі погодилися з тим, що геополітичні проблеми не повинні бути визначальним елементом у відносинах двох країн.
"Я не думаю, що хтось хоче йти на війну", - наголосив лідер Філіппін.
- 22 жовтня китайські судна заблокували філіппінський човен у Південнокитайському морі - Філіппіни звинуватили Китай у порушенні суверенітету.
- Трохи згодом міністерство закордонних справ Філіппін знову звинуватило КНР у вторгненні в їхні води після інциденту за участі військових кораблів обох країн.
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