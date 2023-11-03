Філіппіни звинуватили Китай у вторгненні в свої води
Міністерство закордонних справ Філіппін звинуватило Китайську Народну Республіку вторгненні в їхні води після інциденту за участю військових кораблів обох країн
Про це повідомляє Reuters
В МЗС зазначили, що заява Китаю про те, що військовий корабель Філіппін незаконно увійшов у води поблизу мілини Скарборо не має правових підстав і має на меті для підвищення напруги.
"Це Китай вторгається у філіппінські води", - заявили у відомстві.
Філіппіни та Китай претендують на мілину Скарборо. Вона фактично залишається під контролем Пекіна з моменту захоплення її в Маніли в 2012 році.
У МЗС додали, що мілина, яку вона називає "Bajo de Masinloc", перебуває в межах виключної економічної зони Філіппін, і країна має суверенні права та юрисдикцію над нею.
"Філіппіни постійно вимагали, щоб китайські судна негайно залишили цей район", - заявили в МЗС.
Мілина, розташована за 200 км від Філіппін, була частиною арбітражного позову, поданого Манілою до міжнародного трибуналу. У 2016 році суд постановив, що претензії Пекіна на 90% Південно-Китайського моря не мають підстав з точки зору міжнародного права, але Китай відмовився визнати це рішення.
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