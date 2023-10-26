Якщо КНР атакуватиме судна Філіпін, США можуть втрутитися, - Байден
Президент США Джо Байден попередив Китай, що США будуть змушені втрутитися у випадку, якщо Пекін атакує філіппінські судна в Південно-Китайському морі
Про це повідомляє Bloomberg.
"Я хочу бути дуже чітким: зобов’язання Сполучених Штатів щодо оборони Філіппін є залізними. Будь-який напад на філіппінські літаки, судна або збройні сили призведе до дії нашого Договору про взаємну оборону з Філіппінами", – заявив Байден.
Минулого тижня корабель берегової охорони Китаю зіткнувся з філіппінським катером. Через дві години катер китайської морської поліції наткнувся на корабель берегової охорони Філіппін.
Байден заявив, що кораблі Китаю діяли небезпечно та незаконно - Філіппіни проводили звичайну місію поповнення запасів у своїй власній економічній зоні в морі.
- 24 жовтня стало відомо, що очільник МЗС Китаю Ван Ї прибуде до США наступного тижня, аби підготувати візит Сі Цзиньпіна для переговорів з Джо Байденом.
- Згодом голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що подальша доля людства залежить від того, чи зможуть Китай та США знайти порозуміння одне з одним.
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