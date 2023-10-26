Якщо КНР атакуватиме судна Філіпін, США можуть втрутитися, - Байден

Про це повідомляє Bloomberg.

"Я хочу бути дуже чітким: зобов’язання Сполучених Штатів щодо оборони Філіппін є залізними. Будь-який напад на філіппінські літаки, судна або збройні сили призведе до дії нашого Договору про взаємну оборону з Філіппінами", – заявив Байден.

Минулого тижня корабель берегової охорони Китаю зіткнувся з філіппінським катером. Через дві години катер китайської морської поліції наткнувся на корабель берегової охорони Філіппін.

Байден заявив, що кораблі Китаю діяли небезпечно та незаконно - Філіппіни проводили звичайну місію поповнення запасів у своїй власній економічній зоні в морі.