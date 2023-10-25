Доля людства залежить від того, чи знайдуть Китай та США взаєморозуміння, - Сі Цзіньпін

Про це йдеться на сайті МЗС Китаю.

Зазначається, що у середу, 25 жовтня, очільник КНР надіслав з нагоди нагородження Національного комітету з американсько-китайських відносин вітального листа. У ньому Сі Цзіньпін подякував нацкомітету за активну діяльність зі сприяння китайсько-американським відносинам і співробітництву в різних сферах.

Сі Цзіньпін заявив, що світовий мирний розвиток і подальша доля людства залежать від того, чи зможуть Китай і США як дві світові держави знайти правильний шлях до взаєморозуміння.

"Китай готовий просувати взаємовигідне співробітництво зі США на основі трьох принципів взаємної поваги, мирного співіснування і взаємовигідної співпраці, правильно управляти розбіжностями, докладати спільних зусиль для розв'язання глобальних проблем, досягати взаємних досягнень і спільного процвітання на благо двох країн і всього світу", - йдеться у повідомленні китайського МЗС.

Лідер Китаю висловив сподівання, що Національний комітет з американсько-китайських відносин продовжить виявляти підтримку "китайсько-американським відносинам і відіграватимуть конструктивну роль у просуванні здорового і стабільного розвитку відносин між двома країнами".

У МЗС Китаю додали, що президент США, своєю чергою, теж надіслав листа нацкомітетові.