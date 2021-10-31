Лідери країн G20 домовилися запровадити глобальний податок на прибутки корпорацій
На саміті G20 у Римі лідери країн "великої двадцятки" домовилися про запровадження глобального мінімального податку у 15% на прибутки корпорацій
Про це повідомляє BBC.
Лідери G20 схвалили міжнародну угоду, згідно з якою прибуток великого бізнесу оподатковуватиметься за ставкою щонайменше 15%. Таким чином, країни "двадцятки" хочуть домогтися, щоб транснаціональні компанії платили більше податків, а не уникали їх, декларуючи прибуток в офшорах.
Пакт про мінімальний податок у 15% було узгоджено усіма лідерами, які брали участь у саміті G20 у Римі. Очікується, що податкова новація набуде чинності до 2023 року.
Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що ця угода стане історичною для світової економіки. На її думку, в результаті угоди американські підприємства та рядові працівники виграють, хоча американським мегакомпаніям і доведеться платити більше податків.
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Нагадаємо, 30 жовтня у столиці Італії стартував дводенний саміт лідерів країн "великої двадцятки".
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