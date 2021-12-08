Ліга чемпіонів: Форвард "Аякса" повторив неймовірний бомбардирський рекорд Роналду

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Напередодні, 7 грудня, Алле забив за "Аякс" з пенальті у ворота португальського "Спортинга" та допоміг амстердамцям перемогти з рахунком 4:2.

Таким чином, івуарієць став лише другим після Кріштіану Роналду футболістом, якому вдалося відзначитись у всіх шести матчах групового етапу. Португалець це зробив у сезоні 2017/18, коли виступав за іспанський "Реал".

Раніше Алле став першим з часів нідерландця Марко ван Бастена гравцем, який забив 4 рази у своєму дебютному матчі в Лізі чемпіонів.

Загалом у нинішній ЛЧ Себастьєн Алле вже забив 10 голів та випереджає в суперечці бомбардирів турніру польського форварда німецької "Баварії" Роберта Левандовські, на рахунку якого 9 м'ячів.

Нагадаємо, 7 грудня у 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграв внічию з молдовським "Шерифом" та припинив виступи у єврокубках.

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