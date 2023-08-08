Ліга чемпіонів: Матч між АЕК та загребським "Динамо" перенесли через вбивство фаната
Матч третього кваліфікаційного раунду між грецьким АЕК та хорватським "Динамо" перенесли з 8 серпня через загибель фана афінського клубу
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
УЄФА вирішив перенести гру на невизначений термін через вбивство 7 серпня в Афінах грецького фаната, в якому звинуватили хорватськими ультрас.
Напередодні грецькі ЗМІ повідомили, що близько 150 фанів загребського клубу напали на грецьких вболівальників поблизу стадіону АЕК. Внаслідок сутичок одна людина загинула через ножові поранення. Ведеться слідство.
Афінський клуб у своїх соцмережах опублікував фото загиблого вболівальника та висловив сподівання на покарання причетних до вбивства.
"Михайлі, АЕК тебе ніколи не забуде. Вбивці та причетні повинні бути покараними", - написали у грецькому клубі.
- У вівторок, 8 серпня, стартує 3-й кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів 2023/24
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