Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

УЄФА вирішив перенести гру на невизначений термін через вбивство 7 серпня в Афінах грецького фаната, в якому звинуватили хорватськими ультрас.

Напередодні грецькі ЗМІ повідомили, що близько 150 фанів загребського клубу напали на грецьких вболівальників поблизу стадіону АЕК. Внаслідок сутичок одна людина загинула через ножові поранення. Ведеться слідство.

Афінський клуб у своїх соцмережах опублікував фото загиблого вболівальника та висловив сподівання на покарання причетних до вбивства.

"Михайлі, АЕК тебе ніколи не забуде. Вбивці та причетні повинні бути покараними", - написали у грецькому клубі.