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Ліга чемпіонів: розклад матчів 3-го раунду кваліфікації

8 серпня, 2023 вiвторок
06:00
Спорт Руслан Малиновський, "Марсель", Ліга 1, чемпіонат Франції

У вівторок, 8 серпня, стартує 3-й кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів 2023/24

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У другому кваліфай-раунді "Дніпро-1" в Афінах зіграв внічию 2:2 з грецьким "Панатінаїкосом" та через поразку у першій грі 1:3 вилетів з турніру. Команда Олександра Кучера продовжить виступи у Лізі Європи, де у третьому відбірковому колі зустрінеться з чеською "Славією". 

Донецький "Шахтар" стартує одразу з групового раунду Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів

3-й кваліфікаційний раунд

8 серпня

21:00 "Копенгаген" (Данія) - "Спарта" (Прага, Чехія)

21:00 "Ракув" (Польща) - "Аріс" (Кіпр)

21:30 ПСВ (Нідерланди) - "Штурм" (Грац)

21:45 "Клаксвік" (Фарерські острови) - "Молде" (Норвегія)

21:45 АЕК (Греція) - "Динамо" (Загреб, Хорватія)

22:00 "Брага" (Португалія) - "Бачка-Топола" (Сербія)

22:00 "Олімпія" (Любляна, Словенія) - "Галатасарай" (Туреччина)

9 серпня

21:00 "Панатінаїкос" (Греція) - "Марсель" (Франція)

21:30 "Слован" (Словаччина) - "Маккабі Хайфа" (Ізраїль)

21:45 "Рейнджерс" (Шотландія) - "Серветт" (Швейцарія)

  • У понеділок, 7 серпня, відбулося жеребкування вирішального раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.
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