Ліга чемпіонів: розклад матчів 3-го раунду кваліфікації

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У другому кваліфай-раунді "Дніпро-1" в Афінах зіграв внічию 2:2 з грецьким "Панатінаїкосом" та через поразку у першій грі 1:3 вилетів з турніру. Команда Олександра Кучера продовжить виступи у Лізі Європи, де у третьому відбірковому колі зустрінеться з чеською "Славією".

Донецький "Шахтар" стартує одразу з групового раунду Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів

3-й кваліфікаційний раунд

8 серпня

21:00 "Копенгаген" (Данія) - "Спарта" (Прага, Чехія)

21:00 "Ракув" (Польща) - "Аріс" (Кіпр)

21:30 ПСВ (Нідерланди) - "Штурм" (Грац)

21:45 "Клаксвік" (Фарерські острови) - "Молде" (Норвегія)

21:45 АЕК (Греція) - "Динамо" (Загреб, Хорватія)

22:00 "Брага" (Португалія) - "Бачка-Топола" (Сербія)

22:00 "Олімпія" (Любляна, Словенія) - "Галатасарай" (Туреччина)

9 серпня

21:00 "Панатінаїкос" (Греція) - "Марсель" (Франція)

21:30 "Слован" (Словаччина) - "Маккабі Хайфа" (Ізраїль)

21:45 "Рейнджерс" (Шотландія) - "Серветт" (Швейцарія)