Ліга чемпіонів: відбулося жеребкування плей-офф кваліфікації
У понеділок, 7 серпня, відбулося жеребкування вирішального раунду кваліфікації Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Жеребкування відбулося у штаб-квартирі УЄФА (Європейського союзу футбольних асоціацій) у Ньоні (Швейцарія).
Результати жеребкування плей-офф кваліфікації ЛЧ.
Шлях чемпіонів
"Слован" (Словаччина) / "Маккабі (Хайфа, Ізраїль) - "Янг Бойз" (Швейцарія)
"Антверпен" (Бельгія) - АЕК (Греція) / "Динамо" (Хорватія)
"Ракув" (Польща) / "Аріс" (Кіпр) - "Копенгаген" (Данія) / "Спарта" (Чехія)
КІ "Клаксвік" (Фарери) / "Мольде" (Норвегія) - "Олімпія" (Словенія) / "Галатасарай" (Туреччина)
Шлях представників ліг
"Рейнджерс" (Шотландія) / "Серветт" (Швейцарія) - ПСВ (Нідерланди) / "Штурм" (Австрія)
"Брага" (Португалія) / ТСЦ (Сербія) - "Панатінаїкос" (Греція) / "Марсель" (Франція)
Матчі відбудуться 22/23 і 29/30 серпня.
Коли виступи у ЛЧ розпочне "Шахтар"
Україну на груповому раунді Ліги чемпіонів 2023/24 представлятиме "Шахтар". "Дніпро-1" не зміг подолати кваліфікацію турніру та на другому відбірковому раунді поступився грецькому "Панатінаїкосу" - 1:3, 2:2.
Віцечемпіон України продовжить виступи у Лізі Європи, де 10 та 17 серпня зіграє у третьому колі кваліфікації з чеською "Славією".
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