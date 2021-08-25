Ліга чемпіонів: результати усіх матчів вівторка
У вівторок, 24 серпня, відбулися повторні матчі плей-офф Ліги чемпіонів та визначилися три учасники групового раунду
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
Раунд плей-офф. Повторні матчі
24 серпня
ПСВ (Нідерланди) - "Бенфіка" (Португалія) 0:0 (перший матч - 1:2)
"Лудогорець" (Болгарія) - "Мальме" (Швеція) 2:1 (0:2)
Голи: Недялков, 10, Сотіріу, 59 (пен.) - Бірманчевич, 42
"Ференцварош" (Угорщина) - "Янг Бойз" (Швейцарія) 2:3 (2:3)
Голи: Вінг, 18, Ммае, 27 - Цезігер, 5, Фасснахт, 56, Мамбімбі, 90+3
- Нагадаємо, 17 серпня у першому матчі плей-офф Ліги чемпіонів "Шахтар" переміг "Монако".
- В іншому матчі молдавський "Шериф" Юрія Вернидуба сенсаційно розгромив загребське "Динамо"
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