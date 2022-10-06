Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ліга чемпіонів

3-й тур

5 жовтня

Група E

"Зальцбург" (Австрія) - "Динамо" (Загреб, Хорватія) 1:0

Гол: Окафор, 71 (пен.)

"Челсі" (Англія) - "Мілан" (Італія) 3:0

Голи: Фофана, 24, Обамеянг, 56, Джеймс, 62

Група F

"Лейпциг" (Німеччина) - "Селтік" (Шотландія) 3:1

Голи: Нкунку, 27, Сілва, 64, 77 - Жота, 47 (авт.)

"Реал" (Іспанія) - "Шахтар" (Україна) 2:1

Голи: Родріго, 13, Вінісус, 28 - Зубков, 39

Група G

"Севілья" (Іспанія) - "Борусія Д" (Німеччина) 1:4

Голи: Ен Несірі, 51 - Геррейро, 6, Беллінгем, 41, Адеємі, 43, Брандт, 75

"Ман Сіті" (Англія) - "Копенгаген" (Данія) 5:0

Голи: Холанд, 7, 32, Хочолава, 39 (авт.), Марез, 55 (пен.), Альварес, 76

Група H

"Бенфіка" (Португалія) - ПСЖ (Франція) 1:1

Голи: Данілу, 41 (авт.) - Мессі, 22

"Ювентус" (Італія) - "Маккабі Хайфа" (Ізраїль) 3:1

Голи: Рабйо, 35, 83, Влахович, 50 - Давід, 75



5 жовтня у 3-му турі групового раунду Ліги чемпіонів німецький "Лейпциг" переміг шотландський "Селтік".

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