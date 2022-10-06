English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Спорт Ліга чемпіонів: результати всіх матчів 5 жовтня

Ліга чемпіонів: результати всіх матчів 5 жовтня

6 жовтня, 2022 четвер
06:30
Спорт "Манчестер Сіті", Ліга чемпіонів, Ерлінг Холанд

У середу, 5 жовтня, були зіграні 8 матчів 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Ліга чемпіонів 

3-й тур

5 жовтня

Група E

"Зальцбург" (Австрія) - "Динамо" (Загреб, Хорватія) 1:0

Гол: Окафор, 71 (пен.)

"Челсі" (Англія) - "Мілан" (Італія) 3:0

Голи: Фофана, 24, Обамеянг, 56, Джеймс, 62

Група F

"Лейпциг" (Німеччина) - "Селтік" (Шотландія) 3:1

Голи: Нкунку, 27, Сілва, 64, 77  - Жота, 47 (авт.)

"Реал" (Іспанія) - "Шахтар" (Україна) 2:1

Голи: Родріго, 13, Вінісус, 28 - Зубков, 39

Група G 

"Севілья" (Іспанія) - "Борусія Д" (Німеччина) 1:4

Голи: Ен Несірі, 51 - Геррейро, 6, Беллінгем, 41, Адеємі, 43, Брандт, 75

"Ман Сіті" (Англія) - "Копенгаген" (Данія) 5:0

Голи: Холанд, 7, 32, Хочолава, 39 (авт.), Марез, 55 (пен.), Альварес, 76

Група H 

"Бенфіка" (Португалія) - ПСЖ (Франція) 1:1

Голи: Данілу, 41 (авт.) - Мессі, 22

"Ювентус" (Італія) - "Маккабі Хайфа" (Ізраїль) 3:1

Голи: Рабйо, 35, 83, Влахович, 50 - Давід, 75
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

футбол
Ліга чемпіонів
Читайте також:
Світлана Тихановська
5 жовтня, 2022 середа
"Ми просимо вашої підтримки": Світлана Тихановська звернулася до України
Путін на військовому параді у Москві
Автор Антін Борковський
4 жовтня, 2022 вiвторок
Найбільш вірогідно, що ЗСУ зіб’ють ядерну ракету, - британський полковник Грант
Москва_Кремль
4 жовтня, 2022 вiвторок
З Путіним світ уже не говоритиме, невдовзі ми можемо побачити несподівані рішення в Москві, - Огризко
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.98
    Купівля 39.98
    Продаж 40.93
  • EUR
    Купівля 38.9
    Продаж 40.13
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
6 жовтня
06:33
Оновлено
Запоріжжя
Росіяни атакували сімома ракетами інфраструктуру Запоріжжя, є постраждалі
06:30
Олександр Фомічов
В Україні ліквідували російського підполковника на пенсії, - офіцер ЗСУ Штефан
06:06
росія прапор занепад
У Росії призначили куратора анексованими територіями України
05:29
Барселона
В Іспанії енергією від гальмування потягів метро заряджатимуть електромобілі
05:10
літак
Скасовано сотні рейсів: у Німеччині страйкують пілоти
04:51
Валерій Харчишин
"Хочу собі такий будинок": Валерій Харчишин розповів про будівництво модульної вулиці у Гостомелі
03:38
Іранські дрони, БПЛА
Під час нічної атаки на Одещині та Миколаївщині збили шість дронів-камікадзе, – ОК "Південь"
03:11
Обстріл Харківщини
Окупанти знову обстріляли Харків. Влучили в об’єкт інфраструктури
02:54
нафта
Узгодили з Росією: ОПЕК погодилась скоротити видобуток нафти
02:20
Галина Гатчинс
Алек Болдвін досяг мирової угоди з сімєю Галини Гатчинс
01:43
Оновлено
ракета
У Японії знову повітряна тривога: Північна Корея запустила дві ракети малої дальності
01:31
міни, газопровід
Окупанти перебили та замінували газопровід: на Харківщині на 100 м газогону виявили 104 міни
01:18
біженці з України на кордоні РФ з Естонією
Російська влада вивезла в невідомому напрямку українців, які намагалися виїхати через РФ до Естонії, – міністр внутрішніх справ Ляенеметс
00:54
Ужгород
Почали з Ужгорода: в Україні створюють мапу назв, які треба декомунізувати
00:15
Кот-д'Івуар приєднається до Кримської платформи
2022, середа
5 жовтня
23:57
Карім Бензема, Олександр Зубков, Реал - Шахтар, Ліга чемпіонів
"Шахтар" забив, але програв "Реалу" в Лізі чемпіонів
23:46
"Ми купили БМП": Кім оприлюднив відео здачі в полон росіян
23:25
Володимир Путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 5 жовтня
23:12
пенсійне посвідчення пенсія
У Лимані, Святогірську і Яровій на Донеччині відновили виплату пенсій
23:05
МЗС
"Пропонуємо ЄС, державам G7 та іншим партнерам розглянути запровадження санкцій проти Росатому": в МЗС України відреагували на спробу привласнення ЗАЕС Росією
23:01
ЗСУ
ЗСУ звільнили на Херсонщині Нововоскресенське, Новогригорівку та Петропавлівку, - Зеленський
22:48
загибель доньки Дугіна
За вбивством Дугіної може стояти українська влада, - The New York Times з посиланням на розвідку США
22:36
Сумщина
Ворог обстріляв Сумщину з артилерії та мінометів – 35 приходів
22:24
одностатевий шлюб
У Словенії легалізували одностатеві шлюби
22:10
Почерк
Радіодиктант національної єдності-2022 напише Ірина Цілик, а читатиме Ада Роговцева
22:08
"Лейпциг" - "Селтик", Ліга чемпіонів, Нкунку
"Лейпциг" впевнено переміг "Селтік" у матчі суперників "Шахтаря" в ЛЧ
21:58
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
За добу ЗСУ вистрілюють снарядів більше, ніж підприємства США можуть виготовити за місяць. Колонка Сергія Згурця
21:51
Із приватного зоопарку біля Лимана врятували контуженого ведмедя
21:49
Кадирівці обкрадають лікарню в Рубіжному
На Луганщині окупанти зробили зі школи військовий шпиталь. Усе через велику кількість поранених
21:34
Оновлено
Путін
Путін видав указ про передачу ЗАЕС під контроль Росії
21:16
Кирило Шевченко
Зеленський вніс у парламент подання про звільнення Шевченка з посади голови НБУ
20:59
ЗАЕС і МАГАТЕ
На ЗАЕС планують перезапустити один із шести енергоблоків, – МАГАТЕ
20:52
Луганська область
На Луганщині українські війська деокупували вже шість населених пунктів – Гайдай
20:49
російські війська окупанти
Понад 650 в’язнів з виправних колоній Ставропольського краю погодилися воювати з Україною
20:41
ЗАЕС окупанти
В Енергодарі окупанти примушують працівників ЗАЕС отримувати російські паспорти та укладати трудові договори з Росатомом
20:33
Херсонська область
На Херсонщині росіяни намагаються евакуювати поранених та техніку до найближчих переправ через річку Дніпро
20:25
У деокупованому Лимані на Донеччині знайшли поховання понад 50 цивільних
У деокупованому Лимані на Донеччині знайшли поховання понад 50 цивільних, - hromadske
20:17
Король Чарльз III
Коронація Чарльза III відбудеться у Лондоні 3 червня, - Bloomberg
20:11
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.
Глава МАГАТЕ Гроссі їде до Києва: є потреба у створенні зони безпеки навколо Запорізької АЕС
20:08
SpaceX відправила на Міжнародну космічну станцію російську космонавтку
SpaceX відправила на Міжнародну космічну станцію російську космонавтку
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV