Ліга чемпіонів: результати всіх матчів 5 жовтня
У середу, 5 жовтня, були зіграні 8 матчів 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
3-й тур
5 жовтня
Група E
"Зальцбург" (Австрія) - "Динамо" (Загреб, Хорватія) 1:0
Гол: Окафор, 71 (пен.)
"Челсі" (Англія) - "Мілан" (Італія) 3:0
Голи: Фофана, 24, Обамеянг, 56, Джеймс, 62
Група F
"Лейпциг" (Німеччина) - "Селтік" (Шотландія) 3:1
Голи: Нкунку, 27, Сілва, 64, 77 - Жота, 47 (авт.)
"Реал" (Іспанія) - "Шахтар" (Україна) 2:1
Голи: Родріго, 13, Вінісус, 28 - Зубков, 39
Група G
"Севілья" (Іспанія) - "Борусія Д" (Німеччина) 1:4
Голи: Ен Несірі, 51 - Геррейро, 6, Беллінгем, 41, Адеємі, 43, Брандт, 75
"Ман Сіті" (Англія) - "Копенгаген" (Данія) 5:0
Голи: Холанд, 7, 32, Хочолава, 39 (авт.), Марез, 55 (пен.), Альварес, 76
Група H
"Бенфіка" (Португалія) - ПСЖ (Франція) 1:1
Голи: Данілу, 41 (авт.) - Мессі, 22
"Ювентус" (Італія) - "Маккабі Хайфа" (Ізраїль) 3:1
Голи: Рабйо, 35, 83, Влахович, 50 - Давід, 75
- 5 жовтня у 3-му турі групового раунду Ліги чемпіонів німецький "Лейпциг" переміг шотландський "Селтік".
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