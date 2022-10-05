"Лейпциг" впевнено переміг "Селтік" у матчі суперників "Шахтаря" в ЛЧ
У 3-му турі групового раунду Ліги чемпіонів німецький "Лейпциг" переміг шотландський "Селтік"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч "Лейпциг" - "Селтик" закінчився перемогою німців з рахунком 3:1. У ворота шотландців забили Нкунку та Андре Сілва, який оформив дубль.
Шотландський "Селтік" з 1 балом тепер займає четверте місце в групі F, а німецький "Лейпциг" з 3 очками - третій. Після двох турів "Реал" має 6 очок та лідирує в групі F. "Шахтар" набрав 4 пункти та йде другим.
Матч "Реал" - "Шахтар" проходить сьогодні у Мадриді та розпочався о 22:00.
Ліга чемпіонів
3-й тур. Група F
5 жовтня
"Лейпциг" (Німеччина) - "Селтік" (Шотландія) 3:1
Голи: Нкунку, 27, Сілва, 64, 77 - Жота, 47 (авт.)
- 14 вересня у 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграв унічию зі шотландським "Селтіком".
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