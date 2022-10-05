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"Лейпциг" впевнено переміг "Селтік" у матчі суперників "Шахтаря" в ЛЧ

5 жовтня, 2022 середа
22:08
Спорт "Лейпциг" - "Селтик", Ліга чемпіонів, Нкунку

У 3-му турі групового раунду Ліги чемпіонів німецький "Лейпциг" переміг шотландський "Селтік"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Лейпциг" - "Селтик" закінчився перемогою німців з рахунком 3:1. У ворота шотландців забили Нкунку та Андре Сілва, який оформив дубль.

Шотландський "Селтік" з 1 балом тепер займає четверте місце в групі F, а німецький "Лейпциг" з 3 очками - третій. Після двох турів "Реал" має 6 очок та лідирує в групі F. "Шахтар" набрав 4 пункти та йде другим.

Матч "Реал" - "Шахтар" проходить сьогодні у Мадриді та розпочався о 22:00. 

Ліга чемпіонів

3-й турГрупа F

5 жовтня 

"Лейпциг" (Німеччина) - "Селтік" (Шотландія) 3:1

Голи: Нкунку, 27, Сілва, 64, 77  - Жота, 47 (авт.)

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