Ліга чемпіонів: результати всіх матчів середи
У середу, 18 серпня, були зіграні три матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
Кваліфікація. Плей-офф
18 серпня
"Бенфіка" (Португалія) - ПСВ (Нідерланди) 2:1
Голи: Сілва, 10, Вайгль, 42 - Гакпо, 51
"Янг Бойз" (Швейцарія) - "Ференцварош" (Угорщина) 3:2
Голи: Еліа, 16, Сьєрро, 40, Гарсія, 65 - Болі, 14, 82
Вилучення: Гефті, 25 ("Янг Бойз")
Нереалізований пенальті: Узуні, 27 ("Ференцварош")
Скасований гол: Мартінш, 28 ("Ференцварош")
"Мальме" (Швеція) - "Лудогорець" (Болгарія) 2:0
Голи: Бірманчевич, 26, Бергет, 61
- 17 серпня у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" переміг "Монако".
- В іншому матчі молдавський "Шериф" Юрія Вернидуба сенсаційно розгромив загребське "Динамо"
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