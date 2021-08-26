Ліга чемпіонів: результати всіх матчів середи
У середу, 25 серпня, були зіграні фінальні матчі кваліфікації Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться 26 серпня.
Ліга чемпіонів
Раунд плей-офф. Повторний матч
25 серпня
"Шахтар" (Україна) - "Монако" (Франція) 2:2 (Перший матч - 1:0)
Голи: Марлос, 74, Агілар, 114 (авт.) - Бен Єддер, 18, 39
"Динамо" Загреб (Хорватія) - "Шериф" (Молдова) 0:0 (Перший матч - 0:3)
"Брондбю" (Данія) - "Зальцбург" (Австрія) 1:2 (Перший матч - 1:2)
Голи: Максе, 62 - Шешко, 4, Ааронсон, 10
- 25 серпня донецький "Шахтар" зіграв внічию проти французького "Монако" та вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів.
- В іншому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів молдавський "Шериф" зіграв внічию проти загребського "Динамо" і сенсаційно вийшов у груповий етап турніру.
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