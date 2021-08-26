Ліга чемпіонів: результати всіх матчів середи

Зеленський заперечив Меркель: "Я б не змішував два питання - щодо "Північного потоку 2" і щодо виробництва водню"

Луценко: Зеленський пішов на Банкову з абсолютним переконанням, що там десь є підвал, де Порошенко закрив народне щастя