Молдавський Шериф" українського тренера Вернидуба сенсаційно вийшов у груповий етап ЛЧ
У другому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів молдавський "Шериф" зіграв внічию проти загребського "Динамо" і сенсаційно вийшов у груповий етап турніру
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогоднішній матч завершився нульовою нічиєю. "Шериф" Юрія Вернидуба зумів вистояти перевагу у три м'ячі після поєдинку, що відбувся тиждень тому (3:0).
У першій зустрічі молдавський "Шериф" зумів забити загребському "Динамо" три м'ячі. Відзначились Дімітріос Коловос та Адама Траоре, який зробив дубль.
"Шериф" вперше у своїй історії зіграє у груповому етапі Ліги чемпіонів.
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться 25 серпня.
Ліга чемпіонів
Кваліфікація. Плей-офф
25 серпня
"Динамо" Загреб (Хорватія) - "Шериф" (Молдова) 0:0 (Перший матч - 0:3)
- 17 серпня у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" переміг "Монако".
- В іншому матчі молдавський "Шериф" Юрія Вернидуба сенсаційно розгромив загребське "Динамо"
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