Молдавський Шериф" українського тренера Вернидуба сенсаційно вийшов у груповий етап ЛЧ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Сьогоднішній матч завершився нульовою нічиєю. "Шериф" Юрія Вернидуба зумів вистояти перевагу у три м'ячі після поєдинку, що відбувся тиждень тому (3:0).

У першій зустрічі молдавський "Шериф" зумів забити загребському "Динамо" три м'ячі. Відзначились Дімітріос Коловос та Адама Траоре, який зробив дубль.



"Шериф" вперше у своїй історії зіграє у груповому етапі Ліги чемпіонів.



Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться 25 серпня.



Ліга чемпіонів



Кваліфікація. Плей-офф



25 серпня

"Динамо" Загреб (Хорватія) - "Шериф" (Молдова) 0:0 (Перший матч - 0:3)

17 серпня у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" переміг "Монако".

В іншому матчі молдавський "Шериф" Юрія Вернидуба сенсаційно розгромив загребське "Динамо"

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