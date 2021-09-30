Ліга чемпіонів: результати всіх матчів середи
У середу, 29 вересня, були зіграні фінальні матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
29 вересня
"Баварія" (Німеччина) - "Динамо" (Україна) 5:0
Голи: Левандовські, 12 (пен.), 27, Гнабрі, 68, Сане, 74, Шупо-Мотінг, 87
"Бенфіка" (Португалія) - "Барселона" (Іспанія) 3:0
Голи: Нуньєс, 3, 79 (пен.), Рафа, 69
"Аталанта" (Італія) - "Янг Бойз" (Швейцарія) 1:0
Гол: Пессіна, 68
"Манчестер Юнайтед" (Англія) - "Вільярреал" (Іспанія) 2:1
Голи: Теллес, 60, Роналду, 90+5 - Пако, 53
"Вольфсбург" (Німеччина) - "Севілья" (Іспанія) 1:1
Голи: Штеффен, 43 - Ракітіч, 87 (пен.)
"Зальцбург" (Австрія) - "Лілль" (Франція) 2:1
Голи: Адейемі, 35 (пен.), 53 (пен.) - Їлмаз, 62
"Зеніт" (Росія) - "Мальме" (Швеція) 4:0
Голи: Клаудінью, 9, Кузяєв, 49, Сутормін, 80, Вендел, 90+4
"Ювентус" (Італія) - "Челсі" (Англія) 1:0
Гол: К'єза, 46
- 29 вересня у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів київське "Динамо" поступилося у гостях мюнхенській "Баварії.
- У центральному матчі середи туринський "Ювентус" переміг лондонський "Челсі" в Лізі чемпіонів
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