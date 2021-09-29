"Ювентус" переміг "Челсі" у центральному матчі дня в ЛЧ
У центральному матчі середи туринський "Ювентус" переміг лондонський "Челсі" в Лізі чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Єдиний м'яч у матчі був забитий на старті другого тайму. На 46-й хвилині Федеріко К'єза отримав м'яч від Федеріко Бернардескі та вивів "Ювентус" вперед.
"Ювентус" переміг "Челсі" 1:0 та з 6 очками одноосібно посів перше місце. Лондонці мають 3 пункти та з "Зенітом" ділять 2-3 місце. Шведський "Мальме" не має жодного очка та йде останніми.
У 3-му турі, 20 жовтня, "Ювентус" зіграє у гостях проти "Зеніта", а "Челсі" зустрінеться з "Мальме".
Ліга чемпіонів
2-й тур
Група H
29 вересня
"Ювентус" (Італія) - "Челсі" (Англія) 1:0
Гол: К'єза, 46
- 28 вересня у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів київське "Динамо" поступилося у гостях мюнхенській "Баварії.
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