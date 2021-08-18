Ліга чемпіонів: результати всіх матчів вівторка
У вівторок, 17 серпня, були зіграні три матчі плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
Кваліфікація. Плей-офф
"Монако" (Франція) - "Шахтар" (Україна) 0:1
Гол: Педрінью, 19
"Шериф" (Молдова) - "Динамо" Загреб (Хорватія) 3:0
Голи: Траоре, 45, 80, Коловос, 54
"Зальцбург" (Австрія) - "Брондбю" (Данія) 2:1
Голи: Адеємі, 56, Ааронсон, 90 - Уре, 4
- 17 серпня у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" переміг "Монако".
- В іншому матчі молдавський "Шериф" Юрія Вернидуба сенсаційно розгромив загребське "Динамо"
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