Ліга чемпіонів: список усіх команд, які зіграють у груповому етапі
У груповому етапі Ліги чемпіонів зіграють двоє українських клубів - "Шахтар" і "Динамо"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться 26 серпня.Список усіх команд Ліги чемпіонів 2021/22:
Іспанія: "Атлетико", "Реал", "Барселона", "Севілья", "Вільярреал"
Англія : "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль", "Челсі"
Німеччина: "Баварія", "РБ Лейпциг", "Борусія" Дортмунд, "Вольфсбург"
Італія: "Інтер", "Мілан", "Аталанта", "Ювентус"
Франція: "Лілль", ПСЖ
Португалія: "Спортінг", "Порту", "Бенфіка"
Росія: "Зеніт"
Австрія: "Зальцбург"
Бельгія: "Брюгге"
Україна: "Динамо" Київ, "Шахтар"
Нідерланди: "Аякс"
Туреччина: "Бешикташ"
Швейцарія: "Янг Бойз"
Болгарія: "Лудогорець"
Молдова: "Шериф"
- 25 серпня донецький "Шахтар" зіграв внічию проти французького "Монако" та вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів.
- В іншому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів молдавський "Шериф" зіграв внічию проти загребського "Динамо" і сенсаційно вийшов у груповий етап турніру.
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