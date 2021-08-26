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Ліга чемпіонів: список усіх команд, які зіграють у груповому етапі

26 серпня, 2021 четвер
00:54
Спорт "Шахтар" - "Монако"

У груповому етапі Ліги чемпіонів зіграють двоє українських клубів - "Шахтар" і "Динамо"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться 26 серпня.

Список усіх команд Ліги чемпіонів 2021/22:

Іспанія: "Атлетико", "Реал", "Барселона", "Севілья", "Вільярреал"
Англія : "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль", "Челсі"
Німеччина: "Баварія", "РБ Лейпциг", "Борусія" Дортмунд, "Вольфсбург"
Італія: "Інтер", "Мілан", "Аталанта", "Ювентус"
Франція: "Лілль", ПСЖ
Португалія: "Спортінг", "Порту", "Бенфіка"
Росія: "Зеніт"
Австрія: "Зальцбург"
Бельгія: "Брюгге"
Україна: "Динамо" Київ, "Шахтар"
Нідерланди: "Аякс"
Туреччина: "Бешикташ"
Швейцарія: "Янг Бойз"
Болгарія: "Лудогорець"
Молдова: "Шериф"

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футбол
Ліга чемпіонів
груповий раунд
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2021, четвер
26 серпня
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