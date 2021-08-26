Ліга чемпіонів: список усіх команд, які зіграють у груповому етапі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться 26 серпня.

Список усіх команд Ліги чемпіонів 2021/22:: "Атлетико", "Реал", "Барселона", "Севілья", "Вільярреал": "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль", "Челсі": "Баварія", "РБ Лейпциг", "Борусія" Дортмунд, "Вольфсбург": "Інтер", "Мілан", "Аталанта", "Ювентус": "Лілль", ПСЖ: "Спортінг", "Порту", "Бенфіка": "Зеніт": "Зальцбург": "Брюгге": "Аякс": "Бешикташ": "Янг Бойз": "Лудогорець": "Шериф"

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