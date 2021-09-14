Ліга чемпіонів: УЄФА заборонив "Аяксу" грати у формі із символами на честь Боба Марлі

Про це повідомляє ajaxlife.nl.

УЄФА (Союз європейських футбольних асоціацій) зажадав прибрати з футболок "Аякса" зображення трьох птахів, які є відсиланням до однієї з пісень Марлі.

"УЄФА розглядає це як інший вираз логотипу клубу, логотипу спонсора або логотипу виробника форми", - пояснили в амстердамському клубі.

На футболки чорного кольору, які є третім комплектом "Аякса", нанесено зелені, жовті та червоні смужки, а на спині зображено трьох птахів.

15 вересня "Аякс" проведе з португальским "Спортингом" перший матч групового раунду Ліги чемпіонів.

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