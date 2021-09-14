Ліга чемпіонів: УЄФА заборонив "Аяксу" грати у формі із символами на честь Боба Марлі
УЄФА заборонив нідерландському "Аяксу" виступати у Лізі чемпіонів у формі, дизайн якої розробили на честь легендарного ямайського співака Боба Марлі
Про це повідомляє ajaxlife.nl.
УЄФА (Союз європейських футбольних асоціацій) зажадав прибрати з футболок "Аякса" зображення трьох птахів, які є відсиланням до однієї з пісень Марлі.
"УЄФА розглядає це як інший вираз логотипу клубу, логотипу спонсора або логотипу виробника форми", - пояснили в амстердамському клубі.
На футболки чорного кольору, які є третім комплектом "Аякса", нанесено зелені, жовті та червоні смужки, а на спині зображено трьох птахів.
15 вересня "Аякс" проведе з португальским "Спортингом" перший матч групового раунду Ліги чемпіонів.
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