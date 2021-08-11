Ліга чемпіонів: усі пари плей-офф кваліфікації. За кого вболівати українцям
У плей-офф раунді кваліфікації Ліги чемпіонів "Шахтар" зустрінеться з французьким "Монако"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У третьому кваліфікаційному раунді ЛЧ "Шахтар" пройшов бельгійський "Генк", а суперник українців у плей-офф - "Монако" виявилось сильнішим за празьку "Спарту".
Українці також з особливим інтересом спостерігатимуть за матчами клубів, які пов'язані з нашими співвітчизниками. "Бенфіка" Романа Яремчука зіграє з нідерландським ПСВ, "Ференцварош" Ігоря Харатіна та Олександра Зубкова змагатиметься зі швейцарським "Янг Бойзом", а "Лудогорець" Ігоря Пластуна гратиме проти шведського "Мальме".
Молдовський "Шериф", який тренує Юрій Вернидуб, зіграє проти загребського "Динамо".
Матчі плей-офф раунду ЛЧ відбудуться 17 і 24 серпня. Переможці зіграють у груповому раунді турніру.
Ліга чемпіонів
Кваліфікація. Плей-офф
"Монако" (Франція) - "Шахтар" (Україна)
"Бенфіка" (Португалія) - ПСВ (Нідерланди)
"Зальцбург" (Австрія) - "Брондбю" (Данія)
"Янг Бойз" (Швейцарія) - "Ференцварош" (Угорщина)
"Мальме" (Швеція) - "Лудогорець" (Болгарія)
"Шериф" (Молдова) - "Динамо" Загреб (Хорватія)
- 10 серпня у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" обіграв бельгійський "Генк".
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