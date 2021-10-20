Ліга чемпіонів: який вигляд має таблиця групи "Шахтаря" після ганебної поразки "Реалу"
Донецький "Шахтар" займає останнє місце в таблиці групи D після 3-го туру Ліги чемпіонів
Після 3-х матчів групу D очолює молдовський "Шериф" Юрія Вернидуба, в якого 6 очок. Слідом йде "Реал", у них теж 6 балів. В "Інтера" 3 місце і 4 пункти. "Шахтар" має лише 1 набране очко і останнє місце.
4-й тур Ліги чемпіонів відбудеться 3 листопада. "Шахтар" зіграє проти "Реалу" на виїзді.
Турнірна таблиця групи D
- 19 жовтня у 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" у Києві програв мадридському "Реалі".
- В іншому матчі 3-го туру ЛЧ англійський "Манчестер Сіті" розгромно переміг бельгійський "Брюгге".
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