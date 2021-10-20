Ліга чемпіонів: який вигляд має таблиця групи "Шахтаря" після ганебної поразки "Реалу"

Після 3-х матчів групу D очолює молдовський "Шериф" Юрія Вернидуба, в якого 6 очок. Слідом йде "Реал", у них теж 6 балів. В "Інтера" 3 місце і 4 пункти. "Шахтар" має лише 1 набране очко і останнє місце.



4-й тур Ліги чемпіонів відбудеться 3 листопада. "Шахтар" зіграє проти "Реалу" на виїзді.

Турнірна таблиця групи D

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